МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за январь увеличилась на 291,1 миллиона рублей, или на 12%, и на 1 февраля 2019 года составила 2,71 миллиарда рублей, сообщил Росстат.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 300 миллионов рублей, или 11,1%, в 2018 году – 1,1 миллиарда рублей, или 40%, в 2017 году и ранее – 1,33 миллиарда рублей, или 48,9%.

В декабре, как ранее сообщало ведомство, задолженность по зарплате в РФ снизилась на 21,2%, до 2,42 миллиарда рублей.