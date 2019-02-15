МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. В ЕС согласовали санкции против восьми граждан России из-за инцидента в Керченском проливе, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник.

"В Брюсселе согласовали ограничительные меры против восьми граждан России", — передает агентство в пятницу.

Чиновник отказался назвать имена людей, чтобы не послать им сигнал к выводу активов за пределы ЕС. Отмечается также, что официальные объявления последуют уже на следующей неделе.

При этом санкции не затронут российские компании.

"Под ограничительные меры не попадет ни одна российская компания", — рассказал собеседник агентства.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Ранее в пятницу агентство сообщало со ссылкой на источник, что в ЕС согласовали санкции против восьми граждан России из-за инцидента в Керченском проливе. Министры иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник могут подтвердить масштаб ограничений; имена могут не быть объявлены, поскольку подготовительная юридическая работа может быть не завершена к тому времени.