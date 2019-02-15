МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Россия за 2018 год по предварительным данным нарастила поставки палладия на мировой рынок на 18% в сравнении с годом ранее — до 2,84 миллиона унций (88,33 тонны), следует из отчета Johnson Matthey Plc (JM).

Общий объем предложения палладия в мире по итогам года предварительно оценивается в 6,88 миллиона унций, что на 8,2% больше, чем в 2017 году. При этом спрос сократился на 3,3% — до 6,9 миллиона унций. Объем вторичной переработки в 2018 году вырос до 3,2 миллиона унций с 2,9 миллиона унций годом ранее.

В прошлом году дефицит на рынке палладия сузился, поскольку поставки увеличились за счет продаж запасов производителей и переработки ломов и отходов с содержанием палладия, а рост спроса сдерживался продолжающейся массированной ликвидацией активов ETF. Так, в 2018 году инвестиционный спрос сократился на 555 тысяч унций, в 2017 году — на 386 тысяч унций, и в 2016 году — на 646 тысяч унций. На конец прошлого года запасы в ETF оценивались в 730 тысяч унций.

Тем не менее, сохраняется основное долгосрочное несоответствие между добычей первичного металла и промышленным потреблением. Этот фундаментальный дефицит продолжал расти в 2018 году, при этом спрос на автокатализаторы достиг рекордного уровня, а химическая промышленность показала исключительно высокую активность, отмечается в обзоре.

"Рынок приблизился к балансу в 2018 году. Однако, движения цен и доступность физического металла указывают на то, что рынок находится в структурном дефиците", — отмечают эксперты JM.

В 2019 году, по мнению JM, дефицит на рынке палладия может резко увеличится, поскольку прогнозируются более жесткие законодательные меры о вредных выбросах, которые будут стимулировать двузначный рост спроса на палладий со стороны европейских и китайских автопроизводителей.

Несмотря на то, что извлечение из лома автокатализаторов должно опять увеличиться, темпы роста вторичных поставок, вероятно, будут ниже, чем в 2018 году, тогда как первичные поставки (добыча) останутся на прежнем уровне. Основная причина — сокращение запасов ETF в конце прошлого года, у фондов уже не осталось достаточно металла, чтобы преодолеть разрыв между промышленным спросом и предложением.

Российский производитель палладия — ГМК "Норильский никель" — по итогам 2018 года снизил производство палладия на 1,83% в сравнении с годом ранее — до 2,729 миллиона унций (84,9 тонны). "Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия.