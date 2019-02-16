МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Сохранение позитивного прогноза по рейтингу России от Fitch свидетельствует о том, что аналитики агентства видят достаточное количество потенциальных драйверов для пересмотра в ближайшей перспективе суверенного рейтинга России в сторону повышения, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.

"Минфин России положительно оценивает подтверждение агентством Fitch Ratings долгосрочного кредитного рейтинга России на текущем "инвестиционном" уровне "ВВВ-" с позитивным прогнозом. В качестве благоприятных факторов, обуславливающих такое решение, агентство отмечает устойчивое состояние платежного баланса страны, значительный объем накопленных фискальных резервов и низкий уровень государственного долга России", — отметили в министерстве.

В сообщении отмечается, что, по мнению агентства, строгое следование бюджетному правилу, приверженность политике инфляционного таргетирования в сочетании с сохранением режима плавающего валютного курса и взвешенной налогово-бюджетной политикой позволят России успешно абсорбировать потенциальные внешние шоки, в том числе возможное усиление санкционного давления.

"Сохранение позитивного прогноза свидетельствует о том, что аналитики агентства видят достаточное количество потенциальных драйверов для пересмотра в ближайшей перспективе суверенного рейтинга России в сторону повышения. К числу таких драйверов агентство относит сохранение макроэкономической стабильности, наращивание международных резервов и реализацию структурных реформ, направленных на повышение темпов экономического роста", — отмечают в Минфине.