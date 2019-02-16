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МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-", прогноз позитивный, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Позитивный прогноз отражает продолжительный прогресс в укреплении экономической политики", — сообщается в пресс-релизе.

Агентство отметило, что подобная политика увеличила устойчивость экономики к "шокам" и позволила "сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность несмотря на высокий риск санкций и небольшой интерес со стороны инвесторов в 2018 году в отношении активов, размещаемых на развивающихся рынка".

Агентство также прогнозирует ускорение темпов инфляции в 2019 году до 5,3% в связи с повышением ставки НДС.

"Средняя инфляция повысится с исторического минимума в 2,9% в 2018 году до 5,3% в 2019 году в связи с повышением ставки НДС, ослаблением рубля в 2018 году и более высокими инфляционными ожиданиями", — говорится в релизе.

Агентство при этом отмечает, что к 2020 году инфляция вернется к целевому показателю ЦБ РФ в 4% "при отсутствии продолжающегося эффекта от повышения НДС, негативных шоков на уровне предложения и дальнейшего ослабления рубля".

Рейтинговое агентство также отметило ожидающееся замедление темпов роста экономики до 1,5% в 2019 году, "что отражает влияние повышения ставки НДС на потребление и слабые инвестиции".

"Затем мы ожидаем незначительное ускорение экономического роста до 1,9% в 2020 году", — отмечает агентство.