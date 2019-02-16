СОЧИ, 16 фев — ПРАЙМ. Актер Жерар Депардье и режиссер Эмир Кустурица приглашены принять участие в юбилейном Ялтинском международном экономическом форуме в апреле, сказал в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи сопредседатель общественной организации "Деловая Россия" и оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.

"Например, на направление "гастрономический туризм" планирует приехать Жерар Депардье, ожидаются другие известные люди, которые заняты виноделием, например, режиссер и музыкант Эмир Кустурица планируется у нас в этом году. Есть еще ряд известных людей, имена которых мы не можем назвать", — сказал Назаров.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум пройдет с 17 по 20 апреля. Организаторы ожидают участников более трех тысяч участников из порядка 100 стран мира.

Российский инвестиционный форум прошел в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером форума.