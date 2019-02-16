МЮНХЕН, 16 фев — ПРАЙМ. Евросоюз принял решение о новых санкциях против РФ в связи с ситуацией в Керченском проливе, сообщила РИА Новости глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

"Решение уже принято на соответствующем уровне", — сказала она.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны, а моряки — арестованы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.