МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России разъяснила необходимость расширения списка санкционных продуктов тем, что нарушители ввозят такую продукцию с использованием товаров прикрытия, указанием другой страны происхождения и перемаркировки товаров, сообщил журналистам представитель ведомства.

"Предлагаемые изменения обусловлены регулярным выявлением попыток незаконного ввоза санкционной продукции путем использования товаров прикрытия, путем изъятия сопроводительных документов с указанием реальной страны-происхождения, путем перемаркировки товаров", — сказал он.

Причем наиболее характерным примером использования товаров прикрытия является провоз хамона из ЕС под видом мясной продукции из разрешенных стран с указанием заведомо неверного кода, отметил он.

Представитель напомнил, что ФТС России разработала предложение по расширению утвержденного правительством России перечня запрещенных к ввозу товаров и направила его в Минсельхоз.

Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2019 года.

В феврале ФТС направила в Минсельхоз РФ письмо с предложением расширить список санкционных продуктов. Согласно письму ФТС, которое имеется в распоряжении РИА Новости, предлагается распространить продэмбарго на целые продуктовые группы. Таким образом, под запрет к ввозу в РФ могут попасть такие продукты, как баранина, яйца, мед, консервированные овощи и фрукты, готовые продукты из мяса и рыбы, фруктовые соки.