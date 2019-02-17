МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российские власти будут стараться сближать доходы городского населения и жителей деревни, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы должны всё-таки увеличивать доходы семей, которые живут и в городе, и в деревне. Но между городом и деревней существует разрыв. То, что в городе кажется доходом невысоким и подчас вызывает у людей негативные эмоции, в деревне выглядит как вполне достойный доход. Поэтому мы должны – я сегодня, кстати, в выступлении об этом говорил – способствовать тому, чтобы доходы между городом, деревней и отдельными регионами сближались", — сказал Медведев в интервью программе "Итоги недели" телеканала НТВ.

Как сказал он, речь не идет о создании мономерного пространства по всей стране. "Очень разная страна объективно. Но мы должны делать всё, чтобы сближать доходы городского и сельского населения и отдельных регионов", — сказал Медведев.