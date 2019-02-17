МОСКВА, 17 фев /ПРАЙМ/. Обвала рубля не будет, а ставки по рублёвым депозитам выше инфляции делают выгодными сбережения в национальной валюте, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".

"Абсолютно", — сказал Орешкин на предположение ведущей программы, что обвала рубля ждать не стоит.

"При цене на нефть выше 40 долларов за баррель рубль себя будет чувствовать устойчиво", — добавил министр.

Орешкин отметил, что краткосрочная волатильность курса национальной валюты будет сохраняться ввиду изменений ситуации на внешних рынках и других факторов. "Но долгосрочно он будет устойчивым, и в реальном выражении он будет плавно укрепляться, что означает, что инвестиции в рублёвые активы в долгосрочной перспективе будут приносить больший доход с учётом более высокого уровня процентных ставок, чем инвестиции в другие валюты", — полагает министр.

Говоря о том, в какой валюте лучше хранить сбережения, Орешкин отметил, что "деньги всегда нужно хранить именно в той валюте, в которой предполагается их тратить".

"Что касается рубля, мы видим довольно высокий уровень ставок по банковским депозитам, поэтому реальный доход здесь будет, он будет положительным, и в этом выгода хранения сбережений в национальной валюте", — заключил он.