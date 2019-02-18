БРЮССЕЛЬ, 18 фев — ПРАЙМ. Новые санкции против РФ из-за событий в Керченском проливе могут быть одобрены странами ЕС в ближайшие две недели, если не произойдут позитивные изменения в ситуации, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Да, могут быть единогласные решения по новым санкциям в следующие пару недель, связанные с последними событиями, а также с санкциями, принятыми в прошлом году", — сказала она журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос про возможные санкции из-за событий в Керченском проливе.

"Мы хотели бы видеть позитивное развитие событий и будем готовы пересмотреть это, но на данный момент мы наблюдаем прямо противоположное, больше негативных событий на местах. Я надеюсь, что страны ЕС будут едины в поддержке санкций, уже существующих и возможно новых", — добавила она.