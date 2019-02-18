СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — ПРАЙМ. Более 110 миллиардов рублей выделено Крыму и Севастополю в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года" на 2019 год, говорится в сообщении дирекции по управлению ФЦП.

"Деньги федеральной целевой программы доводятся регионам в начале каждого года. Таким образом регионы гарантированно могут планировать свою работу на год вперед. В 2019 году Севастополь получает 18,99 миллиарда рублей, а Крым – 91,86 миллиарда рублей, что позволяет им вести все необходимые работы на объектах программы", — приводит пресс-служба слова генерального директора АНО "Дирекция по управлению ФЦП" Андрея Никитченко.

В стадии реализации в Севастополе находятся 118 объектов и мероприятий программы, к вводу в эксплуатацию планируется 33 объекта капитального вложения, в Крыму реализуется 222 объекта, к вводу запланировано 46 объектов, отметили в сообщении.

Крупнейшими объектами по объему финансирования в 2019 году в Севастополе станут севастопольские этапы трассы "Таврида", канализационно-очистные сооружения "Южные", онкодиспансер и больница скорой помощи. В Крыму – крымские этапы трассы "Таврида", железнодорожная часть Крымского моста, мероприятия по водообеспечению восточного Крыма, медицинский центр имени Н.А. Семашко в Симферополе, дорога Симферополь – Евпатория – Мирный.

Кабмин России в сентябре 2018 года продлил действие ФЦП развития республики Крым и города Севастополя до 2022 года. Согласно документу, объем финансирования программы увеличен на 40,7 миллиарда рублей — до 877,8 миллиарда рублей.