МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в январе снизились на 3,3% после такой же динамики в декабре, сообщает Росстат.

В январе 2019 года в добыче полезных ископаемых снижение цен на продукцию добычи и обогащения железных руд составило 8,1%, на сырую нефть – 7,3%.

В металлургическом производстве на 4,7% стали ниже цены на алюминий, на 3,5% – прочие цветные металлы; ядерное топливо, на 2,5% – чугун, сталь и ферросплавы.

В производстве химических веществ и химических продуктов на 5% снизились цены на прочие основные органические химические вещества, на 3% – на синтетический каучук в первичных формах.

Цены производителей промышленных товаров в России за 2018 год, по данным Росстата, выросли на 11,7% по сравнению с предыдущим годом.