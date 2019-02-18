ГОРКИ, 18 фев — ПРАЙМ. Контракты на общую сумму порядка одного триллиона рублей были подписаны в ходе Российского инвестиционного форума, который в конце прошлой недели прошел в Сочи, сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

В начале совещания он кратко остановился на итогах форума, который в этом году был посвящен теме реализации национальных проектов.

"При проведении форума обычно подписываются контракты. Сейчас, по данным Росконгресса, таких контрактов уже было подписано приблизительно на триллион рублей, что, в общем, весьма прилично, имея в виду интерес инвесторов. Так что это тоже один из важных результатов", — сказал Медведев.

Он также попросил сформулировать перечень поручений по итогам форума. "Мы с вами обсуждали их в самом разном направлении: и реализацию проектов, и взаимодействие с регионами и бизнесом, с экспертами. Все эти предложения нужно тщательно проанализировать, и наиболее значимые должны получить форму поручений, прошу их подготовить", — сказал премьер, обращаясь к участникам совещания.

В прошлом году в Сочи было подписано 538 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму свыше 794 миллиарда рублей, в том числе сделка между ВТБ и ретейлером "Магнит" о продаже 29,1% акций на 138 миллиардов рублей, сообщается на сайте инвестфорума.

Российский инвестиционный форум проходил в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" — генеральный информационный партнер форума.