МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Профицит консолидированного бюджета РФ по состоянию на 1 января текущего года составил 3,036 триллиона рублей, следует из материалов Федерального казначейства.

Доходы бюджета за отчетный период составили 36,917 триллиона рублей, расходы — 33,881 триллиона рублей.

По итогам 2017 года дефицит консолидированного бюджета РФ, по данным Казначейства, составил 1,349 триллиона рублей. Последний раз профицит бюджета был зафиксирован в 2012 году (263 миллиарда рублей). Таким образом, Казначейство зафиксировало профицит консолидированного бюджета по итогам года впервые за последние 6 лет.

Дефицит консолидированного бюджета РФ за 2017 год составил 1,349 триллиона рублей, за 2016 год — 3,142 триллиона, за 2015 год — 2,814 триллиона, за 2014 год — 845 миллиардов, за 2013 год — 849 миллиардов рублей.