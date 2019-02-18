МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. России в прошлом году удалось устранить и либерализовать 32 торговых ограничения со стороны других стран в отношении РФ на сумму 330 миллионов долларов в год, говорится в сообщении Минэкономразвития.

"В 2018 году Минэкономразвития удалось устранить и либерализовать 32 торговых ограничения (в том числе угрозы их введения), оказывающих негативное влияние на доступ российских товаров на внешние рынки. По экспертным оценкам, ущерб от их действия превышал 330 миллионов долларов в год", — говорится в сообщении.

Так, проведена работа с ЕС, Индией, Турцией, Бразилией, КНР, Монголией, Ираном, странами ЕАЭС, Украиной, Аргентиной, ЮАР, Китаем, Вьетнамом.

Минэкономразвития выступило заинтересованной стороной в процедурах антидемпинговых расследований в ЕС по экспорту в союз российского низкоуглеродистого феррохрома, а также в Индии в отношении ввоза из РФ дихромата натрия и нитрита натрия. Турция отказалась от запретительных антидемпинговых пошлин для российских экспортеров крафт-лайнера, отменила обременительную разрешительную систему импорта в Турцию пшеницы, кукурузы, риса, нерафинированного подсолнечного масла, гороха и жмыха семян подсолнечника.

Бразилия приостановила на два года действие запретительной антидемпинговой меры для российских экспортеров горячекатаного стального проката, по истечении двух лет мера должна быть полностью снята. Во Вьетнаме либерализована специальная защитная пошлина в отношении азотно-фосфорных удобрений.

Министерство отмечает положительную динамику по доступу российской сельскохозяйственной продукции на внешние рынки. Бразилия устранила жесткие требования к российской пшенице, с КНР подписан протокол о взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции.