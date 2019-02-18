МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Изменения в регулировании строительства жилья в РФ, в частности, переход девелоперов на расчеты с дольщиками через эскроу-счета, в долгосрочной перспективе увеличат привлекательность инвестиций в сектор, говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

"S&P ожидает, что изменения в регулировании (долевого строительства — ред.) временно замедлят рост рынка в 2019–2020 годах, но в долгосрочной перспективе повысят прозрачность рынка и привлекательность инвестирования в сектор", — сообщается в обзоре агентства.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, и девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.

"Девелоперы будут привлекать кредиты для проектного финансирования, и мы ожидаем, что банки будут предоставлять их по выгодным ставкам, значительно ниже текущей стоимости заемного финансирования для застройщиков", — отмечается в отчете.

Агентство прогнозирует, что необходимость привлечения кредитов для финансирования оборотного капитала приведет к росту долговой нагрузки девелоперов. Однако S&P считает, что кредитное качество российских застройщиков, оцениваемых агентством, должно в целом остаться неизменным в 2019 году.