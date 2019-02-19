МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире горнодобывающая компания, австралийская BHP Billiton Ltd, в первом полугодии 2018-2019 финансового года, завершившегося 31 декабря, увеличила чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с показателем годичной давности – до 3,764 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,71 доллара против 0,38 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 1%, достигнув 20,742 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль BHP Billiton опустилась на 8% — до 3,732 миллиарда долларов.

Капитальные затраты и расходы на геологоразведку по итогам полугодия выросли на 22% — до 3,501 миллиарда долларов. Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря составлял 9,89 миллиарда долларов, что на 36% ниже показателя годичной давности. Долг остается у нижней границы целевого уровня.

"С начала 2016 года мы сократили уровень долга на 16 миллиардов долларов, реинвестировали в бизнес 20 миллиардов долларов и вернули акционерам более 25 миллиардов долларов. Ожидается, что сильные показатели второго полугодия частично смягчат последствия перебоев в производстве, которые произошли в первую половину года", — приводятся в релизе слова гендиректора BHP Billiton Эндрю Маккензи (Andrew Mackenzie).

BHP Billiton Ltd, основанная в 2001 году, занимается добычей бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, урана, никеля, алмазов, серебра и титаносодержащих минералов. Также добывает нефть и природный газ.