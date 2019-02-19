МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Россия в последние годы стала менее уязвимой для внешних шоков, в том числе новых санкций, за счет ряда мер правительства, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's.
"В последние годы правительство РФ приняло ряд мер, которые укрепили госфинансирование и позицию по внешнему долгу. В результате Россия менее уязвима к внешним шокам, в том числе новым санкциям", — говорится в документе.
Moody"s ранее в феврале повысило рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со стабильным прогнозом со спекулятивного "Ba1".
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Агентство указывает, что власти РФ последовательно придерживаются нового бюджетного правила. Правительство РФ также предприняло усилия для сдерживания размера долга и пополнения валютных резервов.
"Валютные резервы Банка России покрывают 80% внешнего долга. Кроме того, консолидация бюджета и низкие потребности в заемных средствах означают, что при необходимости правительство может заимствовать средства для увеличения внутреннего финансирования, если внешние рынки будут закрыты", — отмечается в отчете.
Американские сенаторы — демократы и республиканцы — 13 февраля внесли в конгресс законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора РФ, а также против российского госдолга.
При этом Moody's не исключает в перспективе и дальнейшего ужесточения санкций против России. "В конгрессе США наметился курс на введение новых санкций против России в течение ближайших двух лет… Дальнейшие санкции, кроме этих, не могут быть исключены", — пишет агентство.