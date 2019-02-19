МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Численность официально зарегистрированных безработных россиян увеличилась с 6 по 13 февраля на 2,3% и составила 763,9 тысячи человек, рост числа безработных отмечен в 83 регионах, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 6 по 13 февраля 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 2,3%, что является сезонным фактором, и составила 763 890 человек. Увеличение численности безработных также связано с повышением с нового года пособия по безработице", — заявили в Минтруде. По данным ведомства, годом ранее численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 793,2 тысячи человек.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в Республике Дагестан.

В 83 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Ненецком автономном округе, Хабаровском, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Сахалинской, Калининградской, Псковской, Астраханской областях, Республике Татарстан.

В Минтруде также сообщили, что на 13 февраля 2019 года суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 141 353 человека.

При этом на 1 февраля 2019 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации, по оперативным данным, составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 февраля 2018 года – 1 %).

Также, по данным ведомства, на 13 февраля 2019 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 миллиона единиц.