МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Экспорт золота из РФ в 2018 году упал более чем в 3,3 раза в сравнении с годом ранее — до 17,047 тонны (548,083 тысячи унций) против 56,613 тонны (1,820 миллиона унций) в 2017 году, сообщили РИА Новости в ФКУ "Пробирная палата России" при Минфине, осуществляющем госконтроль по ввозу и вывозу из РФ драгметаллов и драгкамней.

По данным Минфина, аффинажные заводы РФ по итогам 2018 года произвели 314,42 тонны (10,1 миллиона унций) золота против 306,9 тонны (+2,45%) в 2017 году. Таким образом, в прошлом году на экспорт ушло чуть более 5,4% всего произведенного в России золота, при этом около 273,71 тонны золота закупил ЦБ РФ для пополнения золотовалютных резервов.

В 2016 году было экспортировано 22,394 тонны золота, в 2015 году – 39,413 тонны, в 2014 – 75,659 тонны драгоценного металла, следует из данных Пробирной палаты.

По информации учреждения, импорт аффинированных драгметаллов в Россию в 2015-2018 годах не осуществлялся.