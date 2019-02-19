МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Индикатор мировой торговли (World Trade Outlook Indicator, WTOI) в первом квартале 2019 года опустился до 96,3 пункта — минимума с марта 2010 года — с 98,6 пункта в предшествующем квартале, говорится в новом прогнозном документе организации.

"Последнее значение WTOI в 96,3 пункта является самым низким с марта 2010 года и ниже базисного значения в 100 пунктов, что свидетельствует о распространении тренда "ниже референтных показателей" в первом квартале 2019 года", — говорится в обзоре организации.

"…Устойчивое замедление динамики подчеркивает срочную необходимость снижения торговой напряженности, что наряду с сохраняющимися политическими рисками и финансовой волатильностью может предвещать более масштабный экономический спад", — отмечается в релизе. Организация поясняет, что временные факторы также могли повлиять на некоторые индексы. Так, например, импортные погрузки перед введением ожидаемых импортных пошлин между США и КНР могли в некоторой степени поддержать показатель контейнерных погрузок, а технологические проблемы в автомобильном секторе Германии могли негативно повлиять на индекс производства и продажи автомобилей.

Из семи индексов драйверов торговли, приведенных в релизе, лишь один индикатор показал рост. Так, индекс объема торговли товарами вырос в третьем квартале прошлого года до 101,9 пункта со значения второго квартала в 101,5 пункта. Индекс оборота контейнерных грузов в первом квартале текущего года опустился менее, чем на 1 пункт — до 100,3 пункта со 101,2 пункта в предыдущем квартале.

Индекс экспортных заказов в первом квартале сократился до 95,3 пункта с 96,6 пункта в предыдущем квартале, индекс международных авиаперевозок, по данным IATA — до 96,8 пункта со 100 пунктов кварталом ранее. Индекс производства и продажи автомобилей снизился до 92,5 пункта с 96,9 пункта в предыдущем квартале, индекс электронных компонентов — до 88,7 пункта с 93,9 пункта, индекс сельскохозяйственного сырья опустился до 94,3 пункта с 97,2 пункта в четвертом квартале.

Показатель мировой торговли (World Trade Outlook Indicator, WTOI) призван дать ранний сигнал о текущем направлении мировой торговли, показатель является опережающим. Значение индекса в 100 пунктов показывает рост торговли в соответствии с последними тенденциями, выше этого уровня — опережение тренда, ниже 100 пунктов говорит о том, что значение находится ниже тренда. Индекс публикуется ежеквартально.