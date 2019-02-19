ГОРКИ, 19 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о назначении Дениса Буцаева генеральным директором компании "Российский экологический оператор". Глава правительства во вторник провел совещание о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

"Создана публичная правовая компания "Российский экологический оператор", которая будет координировать действия региональных операторов. Хочу также всех оповестить, я сегодня подписал распоряжение о назначении генеральным директором компании, им будет Денис Петрович Буцаев", — завил Медведев на совещании.