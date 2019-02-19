МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в феврале вырос до отметки минус 13,4 пункта с минус 15 пунктов в январе, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора только до минус 14,1 пункта.

При этом индекс текущих экономических условий в Германии в отчетном месяце упал до 15 пунктов с 27,6 пункта в январе. Аналитики прогнозировали снижение индикатора только до 23 пунктов.

Индекс текущих экономических условий в еврозоне в феврале также снизился — до минус 3 пунктов с 5,3 пункта месяцем ранее. Индекс экономических ожиданий в зоне евро поднялся до минус 16,6 пункта с минус 20,9 пункта месяцем ранее.

"На данный момент мы не ожидаем быстрого восстановления роста экономики Германии, который замедляется. Экономическая ситуация в Германии была неблагополучной, особенно в производственном секторе. Показатели по промышленному производству снова снизились, объем заказов не растет, и внешняя торговля в настоящее время не обеспечивает новых импульсов… В течение следующих шести месяцев эксперты финансового рынка, которые участвовали в нашем опросе, не ожидают какого-либо улучшения ситуации", — приводятся в релизе слова президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).