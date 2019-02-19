МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Главным бухгалтером Банка России — директором департамента бухгалтерского учета и отчетности назначена Грановская Ирина, которая ранее занимала должность заместителя директора этого департамента, сообщает регулятор.

"Приказом председателя Банка России с 19 февраля 2019 года главным бухгалтером Центрального банка Российской Федерации — директором департамента бухгалтерского учета и отчетности назначена Грановская Ирина Юрьевна", — говорится в сообщении.