МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Уровень 10% самых высоких зарплат в России в 14 раз превышает уровень 10% самых низких, заявила замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова в ходе выступления в Госдуме.

"С 2000 года в Российской Федерации снизился практически в два раза разрыв так называемого уровня соотношения между 10% наиболее высокооплачиваемых и 10% наименее оплачиваемых (рабочих мест — ред.). На сегодня, в 2017 году, последние цифры, которые мы знаем, эта цифра составляет 14,1 (раза — ред.) по Российской Федерации", — сказала она.

При этом, по ее словам, на апрель 2017 года в научной и технической сферах разрыв составляет 19,5. Также есть несколько сфер с уровнем разрыва в 16 раз (выше общероссийских): финансовая и страхование, торговля и ремонт автотранспорта, сфера торговли.

Она также рассказала о соотношении зарплат руководителей и работников государственных и муниципальных учреждений: "В 2018 году в 96,7% государственных и муниципальных учреждений соотношение средней заработной платы руководителей этих учреждений и средней заработной платы работников этих учреждений не превысило четыре раза".