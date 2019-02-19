МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 20 февраля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) трех выпусков с погашением в 2026, 2022 и 2028 годах, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ, в частности, предложит ОФЗ 26226 с погашением в октябре 2026 года, ОФЗ 26209 с погашением в июле 2022 года и ОФЗ 52002 с погашением в феврале 2028 года. Первые два выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. Объем размещения третьего выпуска составит 5,169 миллиарда рублей.

"Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности", — говорится в сообщении.