МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов поручил профильным ведомствам представить предложения о распространении налогового режима для самозанятых на все регионы с 2020 года, сообщил журналистам пресс-секретарь Силуанова Андрей Лавров.

Поручение дано по итогам заседания коллегии Минфина, посвященного итогам деятельности подведомственных федеральных служб, и постановке им задач на 2019 год.

"Минфину совместно с ФНС и другими заинтересованными ведомствами обеспечить проведение эксперимента по введению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" и представить предложения о его распространении на все субъекты РФ с 2020 года", — сказал Лавров.

Президент России Владимир Путин в ноябре прошлого года подписал три закона о проведении в 2019–2028 годах в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан. Новый режим для самозанятых предполагает уплату налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%.