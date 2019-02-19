МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Согласно обнародованным во вторник материалам Счетной палаты, исполнение расходной части бюджета РФ в 2018 году стало самым низким за последние 10 лет и составило 95,5% запланированного объема. Объем неосвоенных средств бюджета вырос в 1,3 раза до 785,8 млрд рублей.

Наибольший объем неисполненных бюджетных назначений, превышающий 100 млрд рублей, установлен в 2018 году по разделам "Национальная оборона" — 237 млрд рублей, "Национальная экономика" – 167 млрд рублей и "Общегосударственные вопросы" – 159 миллиардов рублей.

Низкий уровень исполнения расходов отмечается по десяти госпрограммам, из которых по девяти исполнение ниже уровня 2017 года. Самое низкое исполнение Счетная палата отметила по госпрограмме развития фармацевтической и медицинской промышленности, космической деятельности, а также реализации государственной национальной политики.

Среди причин низкого исполнения бюджета по расходам аудиторы называют внесение изменений в бюджет РФ в конце года, позднее заключение госконтрактов и длительные конкурсные процедуры. Контрольное ведомство отмечает также длительные сроки принятия нормативных актов правительства, из-за чего не предоставлены субсидии отдельным юрлицам.

ПОЧЕМУ РАСХОДЫ ПАДАЮТ

Эксперты, опрошенные "Прайм", указывают, что сокращение бюджетных расходов полностью укладывается в политику бюджетной консолидации, проводимой на сегодняшний день экономическим блоком РФ.

"Парадигма экономики России сейчас имеет вид роста за счет существенных государственных инвестиций и реализации масштабных инфраструктурных проектов. Однако для претворения данных планов в жизнь государству требуется соответствующий ресурс, который достигается наблюдаемым сейчас сокращением бюджетных расходов", — указал главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

На это указывают и данные Счетной палаты о бюджетных накоплениях, которые по итогам 2018 года достигли 10,3 трлн рублей, а соотношение данных накоплений и бюджетных расходов достигло рекордного с 2014 года уровня в 61%, добавил он.

По мнению главного экономиста "Альфа Банка" Натальи Орловой, исполнение расходной части бюджета вовсе не должно быть 100%.

"Бывает, что расходы изначально были завышены. Тогда ничего плохого в их сокращении нет, напротив, не тратить лишнего – полезно для экономики", — сказала она.

Вряд ли это является индикатором жесткости бюджета. "Не могу сказать, что превышение расходов было заложено в связи с выборным годом – скорее всего, все дело в текущих обстоятельствах", — сказала она.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

Сокращение темпов роста бюджетных расходов в той или иной мере влияет на экономику, уверены эксперты. "Именно данным фактором бюджетной консолидации обуславливается ослабление такого драйвера роста экономики как потребительский спрос в 2018 году и вероятное продолжение данной негативной тенденции в 2019 году", — считает Покатович.

В свою очередь Орлова полагает, что для экономики важнее тот факт, что растет собираемость налогов. Жесткость бюджетной политики определяет дополнительное давление, связанное с ужесточением налогового администрирования. Это, с одной стороны, правильно – налоги должны собираться в полной мере. Но, с другой стороны, налицо усиление налогового давления. В целом важнее доходная часть бюджета – именно она говорит о том, насколько удачно обстоят дела, полагает она.

По мнению аналитиков, неисполнение расходной части может сохраниться и в 2019 году.

"Полагаем, что предпосылки для снижения бюджетной консолидации возможны в перспективе 2020 года вместе с ожидаемым "оживлением" экономического роста", — говорит Покатович.

В 2019 году в бюджет заложены существенные расходы на нацпроекты, напомнила Орлова. Насколько точно они будут исполняться, зависит от графика реализации этих проектов. Не исключено и отставание, если с проектами случится заминка, но ничего критичного для экономики в этом нет, заверила эксперт.