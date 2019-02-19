МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Согласно обнародованным во вторник материалам Счетной палаты, исполнение расходной части бюджета РФ в 2018 году стало самым низким за последние 10 лет и составило 95,5% запланированного объема. Объем неосвоенных средств бюджета вырос в 1,3 раза до 785,8 млрд рублей.

Наибольший объем неисполненных бюджетных назначений, превышающий 100 млрд рублей, установлен в 2018 году по разделам "Национальная оборона" — 237 млрд рублей, "Национальная экономика" – 167 млрд рублей и "Общегосударственные вопросы" – 159 миллиардов рублей.

рубль

СП: Исполнение бюджета РФ по расходам в 2018 г было самым низким за 10 лет

Низкий уровень исполнения расходов отмечается по десяти госпрограммам, из которых по девяти исполнение ниже уровня 2017 года. Самое низкое исполнение Счетная палата отметила по госпрограмме развития фармацевтической и медицинской промышленности, космической деятельности, а также реализации государственной национальной политики.

Среди причин низкого исполнения бюджета по расходам аудиторы называют внесение изменений в бюджет РФ в конце года, позднее заключение госконтрактов и длительные конкурсные процедуры. Контрольное ведомство отмечает также длительные сроки принятия нормативных актов правительства, из-за чего не предоставлены субсидии отдельным юрлицам.

ПОЧЕМУ РАСХОДЫ ПАДАЮТ

Эксперты, опрошенные "Прайм", указывают, что сокращение бюджетных расходов полностью укладывается в политику бюджетной консолидации, проводимой на сегодняшний день экономическим блоком РФ.

"Парадигма экономики России сейчас имеет вид роста за счет существенных государственных инвестиций и реализации масштабных инфраструктурных проектов. Однако для претворения данных планов в жизнь государству требуется соответствующий ресурс, который достигается наблюдаемым сейчас сокращением бюджетных расходов", — указал главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

На это указывают и данные Счетной палаты о бюджетных накоплениях, которые по итогам 2018 года достигли 10,3 трлн рублей, а соотношение данных накоплений и бюджетных расходов достигло рекордного с 2014 года уровня в 61%, добавил он.

По мнению главного экономиста "Альфа Банка" Натальи Орловой, исполнение расходной части бюджета вовсе не должно быть 100%.

"Бывает, что расходы изначально были завышены. Тогда ничего плохого в их сокращении нет, напротив, не тратить лишнего – полезно для экономики", — сказала она.

Вряд ли это является индикатором жесткости бюджета. "Не могу сказать, что превышение расходов было заложено в связи с выборным годом – скорее всего, все дело в текущих обстоятельствах", — сказала она.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

Сокращение темпов роста бюджетных расходов в той или иной мере влияет на экономику, уверены эксперты. "Именно данным фактором бюджетной консолидации обуславливается ослабление такого драйвера роста экономики как потребительский спрос в 2018 году и вероятное продолжение данной негативной тенденции в 2019 году", — считает Покатович.

В свою очередь Орлова полагает, что для экономики важнее тот факт, что растет собираемость налогов. Жесткость бюджетной политики определяет дополнительное давление, связанное с ужесточением налогового администрирования. Это, с одной стороны, правильно – налоги должны собираться в полной мере. Но, с другой стороны, налицо усиление налогового давления. В целом важнее доходная часть бюджета – именно она говорит о том, насколько удачно обстоят дела, полагает она.

По мнению аналитиков, неисполнение расходной части может сохраниться и в 2019 году.

"Полагаем, что предпосылки для снижения бюджетной консолидации возможны в перспективе 2020 года вместе с ожидаемым "оживлением" экономического роста", — говорит Покатович.

В 2019 году в бюджет заложены существенные расходы на нацпроекты, напомнила Орлова. Насколько точно они будут исполняться, зависит от графика реализации этих проектов. Не исключено и отставание, если с проектами случится заминка, но ничего критичного для экономики в этом нет, заверила эксперт.