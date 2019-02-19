МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Безработица в России в январе 2019 года выросла до 4,9% после 4,8% в предыдущем месяце, говорится в оперативном докладе Росстата.

"В январе 2019 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,9% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной Организации Труда)", — говорится в документе.

При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, 0,7 миллиона человек, в том числе 0,6 миллиона человек получали пособие по безработице, сообщает ведомство.

Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в январе 2019 года составила 74,9 миллиона человек, или 51% от общей численности населения страны.

В январе 2018 года безработица в России выросла до 5,2% с 5,1% в декабре 2017 года. Затем до октября уровень безработицы снижался либо оставался неизменным. Тренд изменился в октябре, когда уровень безработицы в РФ начал расти впервые с января. В октябре показатель вырос до 4,7% с 4,5% в сентябре, в ноябре увеличился до 4,8%, сохранив то же значение в следующем месяце.