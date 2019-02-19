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МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Международный совет по сотрудничеству и инвестициям при РСПП, куда входят иностранные торгово-промышленные палаты и бизнес-ассоциации, предупреждает, что уголовное дело по банку "Восточный" может снизить привлекательность РФ для иностранных компаний, рассматривавших выход на российский рынок, говорится в письме совета на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина, которое есть в распоряжении РИА Новости.

В ходе заседания во вторник совет подписал письмо Бастрыкину с просьбой отпустить под поручительство американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви, арестованного по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".

"Возможным последствием данного уголовного дела может быть снижение инвестиционной привлекательности России, прежде всего для иностранных компаний, рассматривавших возможность выхода на российский рынок", — отмечается в письме.

В тексте письма отмечается, что особую обеспокоенность у бизнес-сообщества вызывает "обход ограничения на содержание под стражей предпринимателей, предусмотренного статьей 108 УПК РФ". "Согласно указанной статье, заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст 159. УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), если это преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности", — указывают авторы письма.

"В целом создается впечатление, что вся ситуация с Baring Vostok – очередной случай решения хозяйственного спора посредством уголовного преследования", — отмечается в письме.

Международный совет при РСПП в письме просит Бастрыкина дать поручение провести проверку законности и обоснованности уголовного преследования в отношении Калви и других фигурантов дела, находящихся под стражей, и принять меры по изменению меры пресечения на более мягкую, не связанную с заключением под стражу.

Следствие полагает, что Калви с топ-менеджером инвесткомпании Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, заявляет СК РФ.

Помимо американца и француза, под стражей находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров "Норвик банка", бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро", которому был выдан спорный кредит, Максим Владимиров. Калви через фонды Baring Vostok контролирует 52,48% голосующих акций банка "Восточный".