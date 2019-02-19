Добавлены данные Росстата в третьем-пятом абзацах.

МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Оборот розничной торговли в РФ в январе 2019 года увеличился на 1,6% в сопоставимых ценах по сравнению с январем предыдущего года — до 2,489 триллиона рублей, говорится в докладе Росстата.

В месячном исчислении показатель в январе снизился на 25,3%. В декабре прошлого года рост показателя составлял 2,3% к декабрю предыдущего года, по итогам 2018 года оборот ритейла увеличился на 2,6%.

В январе оборот розничной торговли на 94,4% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 5,6%. В январе прошлого года эти доли составляли 93,9% и 6,1% соответственно.

В структуре оборота розничной торговли в январе удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 48,3%, доля непродовольственных товаров — 51,7% (в январе прошлого года — 48% и 52% соответственно).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе увеличился на 2,1% в годовом выражении — до 1,203 триллиона рублей (в декабре показатель повысился на 1,8%), оборот торговли непродовольственными товарами вырос на 1,2% и составил 1,286 триллиона рублей (в декабре наблюдался рост на 2,8%).