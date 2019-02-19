МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Тарифы на услуги связи в России в январе 2019 года выросли на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и на 0,7% — по сравнению с декабрем, говорится в оперативном докладе Росстата.

В нем уточняется, что, в частности, на 1,8% подорожали услуги сотовой связи. При этом на 0,6% снизилась плата за исходящее sms-сообщение.

В конце декабря "Мегафон", "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") и Tele2 оповестили абонентов о том, что в январе 2019 года изменится стоимость ряда тарифных планов. Опрошенные РИА Новости аналитики связывали этот рост с повышением НДС с 1 января. По мнению гендиректора TelecоmDaily Дениса Кускова, позднее в этом году россиян ждет новое повышение тарифов на услуги связи, связанное с исполнением операторами "пакета Яровой" и другими факторами.