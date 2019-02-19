МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ не получал законопроекта по инициативе сенатора Алексея Кондратьева ограничить работу крупных супермаркетов в выходные, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

В публичном пространстве периодически появляются предложения об ограничении времени работы российских магазинов. Во вторник СМИ со ссылкой на члена комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Алексея Кондратьева сообщили, что сенатор предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные.

"Законопроект по данной инициативе в Минпромторг России не поступал. Министерство сформулирует позицию при поступлении законопроекта. В указанной публикации отсутствует мотивировочная часть — решительно непонятны преследуемые цели и ожидаемые результаты", — сообщили в Минпромторге.

"Вместе с тем следует понимать, что в сравнении с западными странами в Российской Федерации торговых площадей в два раза меньше (с Германией, упомянутой сенатором, например, почти в три раза)", — добавили в министерстве.