Добавлены данные Росстата после второго абзаца.

МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Объем производства продукции сельского хозяйства в России в январе 2019 года увеличился в действующих ценах на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 168 миллиардов рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

Рост показателя в январе произошел после двух месяцев падения в ноябре и декабре. По итогам 2018 года сельхозпроизводство в России снизилось на 0,6% по сравнению с 2017 годом, сокращение показателя произошло впервые с 2012 года. В 2017 году рост сельскохозяйственного производства в России составил 3,1%.

На конец января 2019 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составляло 18,2 миллиона голов (на 0,9% меньше по сравнению с соответствующей датой прошлого года), из него коров — 7,9 миллиона (на 0,6% меньше). Поголовье свиней выросло на 3,1% — до 24,1 миллиона, овец и коз — снизилось на 5,9%, до 22,9 миллиона.

На хозяйства населения приходился 41% поголовья крупного рогатого скота, 10,6% свиней, 47,6% овец и коз (на конец января 2018 года — 41,3%, 12%, 46,2% соответственно).

Производство скота и птицы на убой в январе в хозяйствах всех категорий снизилось на 0,4% в годовом выражении — до 1,1 миллиона тонн (в живом весе). Выпуск молока в январе повысился на 2% и составил 2 миллиона тонн. Производство яиц в январе уменьшилось на 0,4% и составило 3,6 миллиарда штук.