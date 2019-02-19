МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Банк России в среду планирует провести встречу на высоком уровне с акционерами банка "Восточный", в том числе с фондом Baring Vostok, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах.

В субботу Басманный суд столицы арестовал главу фонда Baring Vostok американца Майла Калви на два месяца по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей. Виновным он себя не считает. При этом бизнес-омбудсмен Борис Титов обратится к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить законность заключения под стражу фигурантов по делу Baring Vostok. А международный совет по сотрудничеству и инвестициям при РСПП, куда входят иностранные торгово-промышленные палаты и бизнес-ассоциации, подписал письмо председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой отпустить под поручительство Калви.

"ЦБ РФ призвал к себе акционеров банка "Восточный". Встреча на самом высоком уровне состоится на Неглинной, скорее всего, утром в среду, но очень может быть, что передвинут на день", — сообщил собеседник агентства. По его словам, фонд Baring Vostok будет представлять исполняющая обязанности главы Елена Ивашенцева.

"Точного времени проведения встречи нет. Формат проведения также неизвестен: вместе за стол посадят, или сначала с одними встретятся, а потом с другими", — сказал он.

Следствие полагает, что Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, заявляет СК РФ.

Старший партнер Елена Ивашенцева и сооснователь фонда Baring Vostok Алексей Калинин приняли на себя обязанности главы фонда после ареста Майкла Калви.