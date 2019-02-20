МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Субъекты РФ в прошлом 2018 году получили дотации на сумму более 1 трлн рублей. Как пишет РБК со ссылкой на данные министерства финансов и расчеты "Эксперт РА", это максимальный размер дотаций регионам в истории страны.
В 2017 году регионы получили дотаций на сумму в 759 млрд рублей, в 2016 году — 656 млрд рублей.
В агентстве изданию сообщили, что особенностью 2018 года стало предоставление дотаций всем субъектам, в том числе — богатым, таким как Москва и Тюменская область.
"Причем Москва с объемом дотаций 27,6 млрд рублей вошла в топ-7 регионов по объему полученных дотаций", — сообщил младший директор отдела корпоративных и суверенных рейтингов "Эксперт РА" Александр Шураков.
Полученные в 2018 году дотации помогли консолидированным бюджетам 70 регионов страны оказались профицитными. В 2017 году в России было только 45 профицитных субъектов.
Агрегированный профицит превысил 500 млрд рублей, увеличившись почти в 10 раз. В 2017 году этот показатель составлял 52 млрд рублей.