МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Акционеры "Русагро" на внеочередном собрании 15 марта рассмотрят вопрос дополнительного выпуска акций в форме глобальных депозитарных расписок (GDR), говорится в сообщении компании.

"Точное число акций, которые будут выпущены, а также цена будут определены позже, на стадии формирования книги заявок, однако в любом случае количество выпущенных акций не превысит 6,5 миллиона штук, а стоимость не будет ниже номинальной стоимости существующих акций, а именно 0,01 евро за штуку", — говорится в сообщении.

Сейчас уставный капитал "Русагро" составляет 27,333 миллиона акций. Одна акция равна пяти GDR. В случае допэмиссии 6,5 миллиона акций уставный капитал компании может увеличится на 23,8%.

Торги GDR агрохолдинга на Лондонской бирже во вторник закрылись на отметке 12,6 доллара за бумагу, таким образом, рыночная стоимость пакета из 6,5 миллиона акций составляет 409,5 миллиона долларов.

В апреле 2011 года "Русагро" провела первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской бирже. В ноябре 2014 года глобальные депозитарные расписки (GDR) Ros Agro Plc (головная компания группы) были допущены к торгам на Московской бирже. В апреле 2016 года "Русагро" провела вторичное публичное размещение акций (SPO).

В ноябре гендиректор "Русагро" Максим Басов сообщал, что группа в 2019-2020 годах может изучить рынок на предмет проведения SPO. В декабре он говорил, что для размещения будут выпускаться новые акции. Сейчас около 70,7% акций компании принадлежит семье Вадима Мошковича, порядка 7% — самому Басову. На казначейские акции приходится 1,6% выпущенных бумаг, free float составляет 20,7%.