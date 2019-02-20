МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита. Об этом он заявил в послании Федеральному Собранию.

Необходимо установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"С прошлого года для семей, в которых родился второй или последующий ребенок, действует программа по льготной ипотеке. Напомню, ставка для них — 6%. Все, что выше — субсидируется государством. Однако льготой воспользовалось всего 4,5 тысячи семей. Возникает вопрос — почему? Значит, предложенные условия в чем-то людям не подходят. Ну и понятно в чем, понятно почему. Семья, принимая решение о покупке жилья, строит планы на длительную перспективу, долгую. Сейчас, получается, взяли кредит, начали его погашать, и льгота заканчивается, потому что ставка субсидируется только первые три или пять лет кредита. Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита", — сказал он.

Путин сказал, что это потребует в 2019 году как минимум 7,6 миллиарда рублей, в 2020-м — 21,7 миллиарда рублей, в 2021 году — 30,6 миллиарда рублей.

"Безусловно, надо эти деньги найти. Мы знаем, где их взять, они у нас есть, мы можем их использовать в таких важнейших для нас направлениях", — подчеркнул президент.

Помимо этого он предложил выделять многодетным семьям с ипотекой 450 тысяч рублей. Правительству поручено пересчитать бюджет на реализацию этих целей. Путин добавил, что эта мера должна вступить в действие "задним числом", с 1 января 2019 года.

"С учётом нестабильности макроэкономической ситуации в стране, ростов доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребёнок. Напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита", — сказал Путин.

Глава государства предложил снизить налоговую нагрузку на семьи по принципу: больше детей — меньше налогов.

"Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью: принцип должен быть очень простой — больше детей — меньше налогов", — заявил Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

"Что касается земельных участков, принадлежащих многодетным семьям, то предлагаю освободить от налога полностью шесть соток, и таким образом полностью вывести из-под налогообложения наиболее распространенные по площади участки", — добавил он.

По словам Путина, эта льгота будет иметь федеральный статус, что гарантирует ее повсеместное применение.