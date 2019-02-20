МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Россияне уже в этом году должны почувствовать реальное улучшение жизни, на основе их мнения будут подведены первые итоги по национальным проектам, заявил президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию.

"Подчеркну, благодаря многолетнему, общему труду и достигнутым результатам, сейчас мы можем направить и сконцентрировать в целях развития колоссальные, во всяком случае, для нашей страны колоссальные финансовые ресурсы. Нам их никто не подарил, мы не взяли их взаймы — эти средства были заработаны миллионами наших граждан, всей страной. Ими нужно распорядиться так, чтобы приумножить богатство России и благополучие российских семей", — сказал Путин.

"Уже в ближайшее время, в этом году, они должны почувствовать реальное улучшение положения", — добавил он.

Президент добавил, что около 19 млн россиян находятся за чертой бедности, что является слишком высокой цифрой.

"Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности. Напомню, в 2000 году за ее чертой находилось более 40 миллионов человек. Сейчас — около 19 миллионов. Но и это слишком много", — указал Путин.