МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Застройщиков, занимающихся сооружением социальных объектов, которые потом передаются государству или муниципалитетам, необходимо освободить от налога на прибыль и НДС, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня, когда строительные компании передают государству или муниципалитетам социальные объекты, они вынуждены с них еще и заплатить налог на прибыль и НДС. Необходимо освободить застройщиков от этого бремени. Имею в виду и наши новации в строительной сфере", — сказал Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

"Тем самым стимулировать именно комплексное развитие наших городов и поселков, когда рядом с жильем есть все необходимое семье — и поликлиника, и школа, и спортивные площадки. Чтобы родители могли работать, учиться, быть счастливыми, получать удовольствие от отцовства и материнства", — пояснил он.