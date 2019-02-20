МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что стране необходимы высокие темпы экономического роста, правительство и ЦБ должны обеспечить условия для этого, вернуться к целевым показателям по инфляции. Путин предложил освободить застройщиков социальных объектов от налога на прибыль и НДС

"Нужны высокие темпы экономического роста. Только так можно победить бедность, обеспечить стабильное ощутимое повышение доходов граждан. Это ключ к успеху… Правительству и Центральному банку необходимо вновь войти в целевые показатели инфляции. Я уже об этом говорил, и мы тогда принимали решения по наполнению финансовой кубышки для реализации национальных проектов", — отметил президент.

"Правительству и Центральному банку, как я уже сказал, нужно войти в целевые показатели инфляции в целом обеспечить благоприятные макроэкономические условия", — добавил Путин.

Инфляция в РФ в месячном выражении в январе составила 1%, в годовом — ускорилась до 5% на фоне повышения НДС и индексации тарифов, сообщал Росстат.