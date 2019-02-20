МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Минфин предложил подумать о распространении налогового режима для самозанятых на все регионы России начиная с 2020 года. Соответствующее поручение дал профильным ведомствам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов по итогам заседания коллегии Минфина.

Пока данный налоговый режим работает в России в виде эксперимента в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Речь идет о введении налога на профессиональный доход для самозанятых граждан. Последние должны платить налог от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%. Эксперимент, согласно закону, должен длиться с 2019 по 2028 год.

По сути этот режим является налоговой льготой, считают в Федеральной налоговой службе. Ведь по закону все обязаны платить 13% с доходов, которые получили в России. По словам Силуанова, в приложении "Мой налог" с начала 2019 года, когда закон вступил в силу, зарегистрировались около 30 тысяч человек. Правительство РФ ожидает, что до конца 2024 года свой статус зафиксируют порядка 2,4 млн самозанятых граждан.

Однако опрошенные "Прайм" эксперты считают, что в настоящее время распространение новации на всю Россию было бы преждевременным. Для начала ее нужно оценить с точки зрения эффективности, собрать правоприменительную практику. Кроме того, сейчас в стране не лучшая экономическая ситуация для подобных инициатив.

ПОВОД ДЛЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ

"Власти увидели, что в пилотных регионах, начиная с января, зарегистрировались в качестве самозанятых больше людей, чем за все время существования этой возможности", — рассуждает председатель Московской коллегии адвокатов "Скрипка, Леонов и партнеры" Игорь Скрипка. Похоже, начали платить какие-то налоги с оказываемых услуг, что вызвало оптимизм.

Но на сегодняшний день эта идея малополезная, полагает он. "Дело в том, что бум регистрирующихся наблюдается не за счет целевой аудитории – нянь, репетиторов, а за счет того, что работодатели переводят работников в режим самозанятых, экономя на выплатах в фонды и упрощая возможность увольнения. Работники становятся менее защищенными, но перевод им выгоден, поскольку их зарплата увеличивается на 10-15%", — отметил эксперт.

По его мнению, новация правильная с точки зрения бизнеса и общества, однако пока преждевременная. Во-первых, самозанятые и так являются самой незащищенной категорией работников и зарабатывают небольшие деньги тяжелым трудом. Никакой альтернативы государство им не предлагает. Во-вторых, предложение было бы логичным в более благополучной финансовой ситуации. Например, в 2006-2007 годах многие готовы были выйти из тени и платить налоги, чтобы не быть оштрафованными. Сейчас же и работодатели, и работники ищут все возможные способы уменьшить расходы.

Кроме того, доказать факт злоупотребления крайне непросто. У налоговой службы есть дела по неуплате НДС на миллионы рублей, ими занимаются плотно. Средств, времени и рабочих рук бегать за каждым, недоплатившим несколько тысяч рублей, просто нет, добавил эксперт.

НУЖНО ВРЕМЯ

Юрист компании Urvista Глеб Подъяблонский напомнил, что идея о льготном налоговом режиме для самозанятых изначально была придумана не для ряда регионов, а для всей страны. В общем, это справедливо, поскольку по Конституции все граждане равны. Но с другой стороны, это немного скороспелое пожелание, поскольку пока неясно, как новация реализуется на практике, отметил он.

"Для того, чтобы учесть все "подводные камни" работы закона, нужен как минимум год. С учетом того, как медленно и тяжело у нас реализуются законодательные инициативы, возможно, понадобится и больший срок. В любом случае, делать это поспешно – все равно, что дергать морковку, чтобы поскорее выросла", — добавил эксперт.

Он напомнил, что Минфин отстаивает в этой ситуации свои интересы – ему важно, чтобы в бюджет попадало как можно больше денег. Любая собираемость средств, отличная от нуля – уже хорошо, это повод распространить новацию. Но пока мы видим лишь предложение, которое далеко не факт, что будет реализовано.

Прежде следует оценить законодательную и правоприменительную практику – есть люди, которые оспаривают закон, и суды могут длиться не менее полугода, а то и год. После этого можно будет делать выводы, насколько система работает и соответствует ли она Конституции, как соотносится с другими законами. Пока этого никто не знает.

"Любой закон следует пропускать через "мясорубку" судебной системы, сколь бы она ни была несовершенна, анализировать результаты, и лишь после этого распространять повсеместно", — говорит Подъяблонский.