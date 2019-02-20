МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. ВВП России в январе вырос на 0,7%, замедление в первом квартале ожидаемое, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"ВВП РФ в январе, по нашей оценке, вырос на 0,7% год к году. Январь с точки зрения годовой цифры месяц с наименьшим объемом ВВП, поэтому с точки зрения всего года имеет минимальное влияние, и на нее большого внимания обращать не стоит. Но, как мы и ожидали, замедление в первом квартале действительно есть, но экстраординарного точно ничего нет", — пояснил Орешкин.

"У нас итоги января показывают, что несмотря на все трудности начала года, у нас чуть меньше 1% экономический рост в январе экономика демонстрирует. Рост, конечно, недостаточный", — сказал министр.

Орешкин указал, что в своем послании президент обратил внимание на этот вопрос. В части источников роста ВВП он отметил, что инвестиции являются главным драйвером экономического ускорения, и здесь предстоит принять изменения в регулировании, снизить неоправданное и неправомерное давление правоохранительных органов на бизнес.