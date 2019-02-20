МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Замедление темпов роста ВВП РФ в начале текущего года было ожидаемо, оно связано с отрицательной динамикой в обрабатывающих отраслях, снижением темпов роста строительства, грузооборота и торговли, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности за январь".

По оценке министерства, в январе 2019 года рост ВВП замедлился до 0,7% год к году по сравнению с 2,3% год к году в декабре 2018 года.

"Замедление экономического роста объясняется переходом темпов роста обрабатывающей промышленности в отрицательную область, снижением темпов роста объема строительных работ и грузооборота транспорта, а также, по оценке, отрицательными темпами роста в секторе оптовой и розничной торговли", — отмечается в докладе.

В частности, рост оборота розничной торговли замедлился до 1,6% с 2,3% в декабре, в том числе под влиянием увеличения базовой ставки НДС с 18% до 20% с 1 января, указали в Минэкономразвития. Значимый положительный вклад в темпы роста ВВП, как и во второй половине прошлого года, внесла добывающая промышленность.

"Замедление темпов роста ВВП в начале текущего года прогнозировалось Минэкономразвития России. В то же время текущая динамика складывается несколько лучше ожиданий (так же, как и динамика инфляции, ускорение которой в январе–феврале текущего года оказалось меньшим по масштабу по сравнению с ожидаемым)", — отмечают авторы доклада.