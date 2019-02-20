МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 4,569 миллиарда рублей при спросе в 10,629 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 94,45% от номинала, доходность по цене отсечения — 3,24% годовых. Средневзвешенная цена составила 94,6525% от номинала, средневзвешенная доходность — 3,22% годовых.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26226 с погашением в октябре 2026 года на 9,691 миллиарда рублей при спросе в 32,02 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 98,41% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,4% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,4368% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,4% годовых.

На втором аукционе были размещены ОФЗ серии 26209 с погашением в июле 2022 года на 18,627 миллиарда рублей при спросе в 42,624 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 99,005% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,09% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,0663% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,07% годовых.

"Несмотря на достаточно высокий спрос, который отставил более 32 миллиардов рублей (по более длинному выпуску) и 42,6 миллиарда рублей, эмитенту пришлось отсечь большую часть агрессивных заявок, удовлетворив только 30,3% и 43,7% соответственно. Более высокий интерес к краткосрочному выпуску при меньшей премии инвесторам (в среднем порядка 4 базисных пунктов против 7 базисных пунктов по среднесрочному выпуску) обусловлен сохранением большой неопределенностью и рисками, связанными как с возможным введением новых антироссийских санкций, так и с возможным ростом инфляции и ужесточением денежно-кредитной политики Банком России", — прокомментировал агентству "Прайм" итоги размещения главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

Несмотря на спрос, который вдвое превышал объем предложения, для размещения большей части инфляционных ОФЗ 52002 эмитенту пришлось снизить цену отсечения на 0,35 процентного пункта ниже среднего уровня вторичного рынка, отметил эксперт.

"Вторую неделю подряд Минфин размещает по новым правилам на аукционах достаточно большой объем ОФЗ (около 33 миллиардов и 42 миллиардов рублей соответственно), правда нельзя не отметить, что для выполнения плана еженедельный объем размещения на аукционах до конца квартала должен быть увеличен до 52,5 миллиарда рублей", — заключил он.