МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию озвучил ряд мер, направленных на поддержку ипотеки для семей с детьми. Он предложил распространить для них субсидирование ставки на весь срок ипотечного кредита. Сейчас семьи, где рождается второй или последующий ребенок, могут получить ипотеку по ставке в 6%, но лишь на три или пять лет. Затем семья будет платить по полной ставке.

Кроме этого, семьям, где родился третий и последующий ребенок, компенсируют 450 тысяч рублей по ипотеке. Средства для таких семей будут направлены на оплату кредита напрямую из федерального бюджета.

ЗАБОТА О ГРАЖДАНАХ

Эти и многие другие меры, направленные на повышение благосостояния граждан, которые президент отразил в послании, продиктованы реальными проблемами людей на местах, заявила "Прайм" первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева.

"Много семей – многодетные, неполные, находящиеся в сложной ситуации – говорят о невозможности улучшить жилищные условия из-за отсутствия работы, низких зарплат, постоянно меняющихся правил игры в банковской системе. Глава государства услышал это и дал предельно четкий, жесткий и конкретный ответ", — сказала она.

Теперь депутатам предстоит масштабная работа по реализации указаний президента в части изменения законодательства в бюджетной, налоговой и банковской системах. Необходимо оценить объемы и источники финансирования, в том числе, в региональном разрезе – потребность в средствах на местах, какие конкретно банки там работают. Важно понимать, в какой мере каждый регион сможет софинансировать свои программы. Необходимо наладить контроль так, чтобы каждый рубль дошел до конкретного человека.

ЦЕНА ВОПРОСА

Бесспорно, озвученные меры потребуют дополнительных вложений от государства. По словам президента, только продление льготной ставки на весь срок действия кредита потребует в 2019 году как минимум 7,6 млрд рублей, в 2020 году — 21,7 млрд рублей, в 2021 году — 30,6 млрд рублей.

Подсчеты экспертов, опрошенных "Прайм", несколько расходятся.

"Средний срок ипотечного займа в России порядка 15 лет, а размер жилищного кредита около 2 млн рублей, переплата на текущих условиях составляет порядка 1,8 млн рублей, а при ставке 6% она едва дотягивает до 600 тысяч", — подсчитала руководитель отдела ипотеки и кредитов "НДВ — Супермаркет недвижимости" Ирина Туманова.

Таким образом, государство софинансирует каждому заемщику примерно 1,2 млн рублей. Для потенциальных пользователей программы льготной ипотеки в количестве около 13 тысяч в 2020 году понадобится примерно 15-16 млрд бюджетных средств. Доплата в 450 тысяч рублей каждой такой семье – это ещё 5,5-6 млрд рублей.

По мнению управляющего партнера компании "Метриум" Марии Литинецкой, размер субсидий будет исчисляться несколькими сотнями миллиардов рублей. Для примера – по текущей программе льготной ипотеки власти направили 75,6 млрд рублей в феврале-декабре 2018 года, из которых в виде ипотечных кредитов было выдано 4,5 тысяч кредитов на сумму 10,7 млрд рублей.

Она также отметила, что многодетные заемщики – это очень узкая адресная группа субсидий. За прошлый год было выдано порядка 4 тысяч льготных ипотек для таких семей, тогда как общее число выданных ипотечных кредитов составило почти 1,5 млн.

Главный ограничивающий фактор для многодетных семей – это необходимость приобрести новое жилье. Готовые новостройки – это самый дорогой вариант на рынке жилья. Строящиеся объекты далеко не всем подходят, тем более многодетным семьям, полагает эксперт.

ПОЗИТИВ ДЛЯ ВСЕХ

В целом эксперты оценивают новации положительно – как с точки зрения экономики и социального климата, так и в плане влияния на рынок недвижимости. По словам Гусевой, прежде всего, вырастет спрос на первичное жилье, активизируется строительная отрасль.

"Ранее президент уже ставил задачу увеличить количество квадратных метров на человека, но ее реализацию сдерживала низкая покупательная способность. Теперь появился рычаг для поддержания строительной отрасли и смежных бизнесов. Это важно и с точки зрения создания рабочих мест, и для повышения налоговой базы, и в плане развития территорий, создания комфортной среды", — указала она.

Озвученные в среду инициативы будут иметь важное значение и для других участников рынка, согласна руководитель Службы ипотечного кредитования "Инком-Недвижимость" Ирина Векшина. Банки благодаря еще большему смягчению условий по ипотеке смогут увеличить свой кредитный портфель, а государство, субсидируя снижение ставок в рамках этих программ, тем самым возьмет на себя очередное социальное обязательство и продемонстрирует заботу о семьях с детьми.

В конечном итоге, все сводится к одной цели – чтобы человек, придя в банк, мог спокойно оформить ипотечный кредит и выплачивать его 20-25 лет, не ужимая себя в прочих расходах. В сложной ситуации на помощь придут ипотечные каникулы, о которых тоже говорил Путин. Эта идея тоже будет реализована, в том числе, с помощью федерального бюджета, говорит Гусева.

СТАВКИ ПРОСЯТ ОПУСТИТЬСЯ

Способствовать росту спроса на ипотеку должно и снижение ставок. Глава государства призвал кабмин и Центробанк последовательно опустить их до 8% и ниже. Сейчас они приближаются к 10%.

Руководители крупнейших банков РФ заверяют, что ставки непременно пойдут вниз. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что это произойдет во втором полугодии текущего года. По мнению главы ВТБ Андрея Костина, ставки по ипотеке могут опуститься до 8% в перспективе пары лет, когда уровень инфляции снизится до 3-4%.

По оценке Гусевой, изменения, обозначенные в послании, коснутся каждой третьей семьи, и заработать они должны уже в текущем году.

"Через год мы должны отчитаться о результатах, и возможности отступать нет", — говорит она.

Система уже начинает работать по-новому, и первые результаты должны появиться в скором будущем. Тогда появятся основания для более детальной оценки их влияния на рынок жилья.