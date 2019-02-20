БРЮССЕЛЬ, 20 фев — ПРАЙМ. Снятие пошлин на промышленные товары в торговле между Евросоюзом и США могло бы на 8% увеличить соответствующий экспорт Евросоюза в эту страну и на 9% — в обратную сторону, свидетельствуют материалы Еврокомиссии.

"Экономический анализ (ЕК — ред.) предсказывает, что экспорт промышленных товаров может значительно возрасти, если будут отменены пошлины на промышленные товары по обе стороны Атлантики: общий объем экспорта 27 стран ЕС в США мог бы вырасти на 26,7 миллиарда евро, плюс 8%, а экспорт США в ЕС — на 26,2 миллиарда евро, плюс 9%, к 2033 году", — говорится в материалах.

В ЕС в настоящее время 28 стран, однако Великобритания, как пока предполагается, покинет союз 29 марта нынешнего года.

Еврокомиссия в январе попросила Совет ЕС дать ей мандат на начало переговоров с США по снятию тарифов по промышленным товарам. Это делается в рамках договоренностей ЕС и США в сфере торговли от июля прошлого года. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем ранее говорила РИА Новости, что Еврокомиссия ожидает в первом полугодии текущего года получить такой мандат.