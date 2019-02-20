МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Количество семей, получающих пособия при рождении первого и второго ребенка, вырастет с 520 тысяч до 770 тысяч в связи с повышением планки дохода до двух прожиточных минимумов, сообщила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Президент России Владимир Путин предложил с 2020 года распространить "детские" выплаты на все семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека.

"Сегодня те меры, которые оказываются, охватывают приблизительно 520 тысяч наших семей, а эта мера, по нашим оценкам, позволит расширить это до почти 770 тысяч наших семей", — сказала Голикова в эфире Первого канала.

Она пояснила, что теперь, если в семье четыре человека, "то у нее доход, при котором она получит государственную поддержку, должен составлять 90 тысяч". По словам Голиковой, эта мера вводится для того, чтобы "мотивировать большее количество граждан к рождению детей".

С 2018 года в России ввели ежемесячную выплату на рождение первенца (она будет выплачиваться до достижения ребенком возраста полутора лет), а также появилась возможность для семей получить выплату на второго ребенка из средств материнского капитала. Семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится второй ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала, если их доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ.