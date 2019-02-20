МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства РФ о предоставлении субсидий верфи "Звезда" и готовится направить его на согласование в ведомства, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Ранее в январе представители министерства сообщали РИА Новости, что Минпромторг РФ получил от Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) уточненные данные по стоимости создания на судоверфи "Звезда" 15 газовозов для проекта "Новатэка "Арктик СПГ 2" и готовит на их основе проект постановления о выделении субсидий на строительство этих судов.

"Проект постановления правительства Российской Федерации о предоставлении субсидий ССК "Звезда" подготовлен и проходит согласование в департаментах Минпромторга России, далее он будет направлен на рассмотрение и согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга в среду.

"После анализа полученных материалов и доработки документа проект будет внесен в правительство Российской Федерации для утверждения. Документом будет утвержден механизм предоставления субсидий", — добавили в ведомстве.

Сумму, которую предлагается выделить" Звезде" на создание судов в интересах" Новатэка", в ведомстве не уточнили. В середине февраля газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо в Минпромторг РФ консорциума "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка (управляют "Звездой") сообщила, что газовоз Arc7 оценивается в 383 миллиона долларов при условии полной загрузки верфи. При негативном сценарии и отсутствии загрузки верфи стоимость строительства головного газовоза Arc7 может составить 698,2 миллиона долларов — вдвое больше, чем при строительстве в Корее, уточняло издание.

По мнению главы "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, потенциальный размер государственной поддержки, которая может быть выделена дальневосточной верфи "Звезда" на строительство 15 газовозов в интересах "Новатэка" для проекта "Арктик СПГ-2", составляет не менее 70 миллиардов рублей.